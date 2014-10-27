В Крыму ожидающих очереди на паром дальнобойщиков держат в "ужасных условиях"

Об этом пишет керченский ресурс Керчь.ФМ.

В Керчи дальнобойщики, ожидающие очередь на паром, жалуются на условия на накопительной площадке на аэродроме. Накопительная площадка занята полностью грузовыми автомобилями.

На площадке новшеством оказался платный въезд и стоянка за 150 рублей в сутки.

«Мы первые сутки оплатили, а дальше отказались платить», - рассказала компания дальнобойщиков. Но некоторые из них уверенны, что когда они будут выезжать, им предоставят счет за все проведенные дни на площадке.

Читайте такжеОколо тысячи машин застряли на Керченской переправеТалоны на площадке не выдают, люди должны постоянно подходить к спискам и отмечать себя, если проспишь, то очередь теряешь и заново занимаешь.

Журналист подошел к людям в вагончиках, которые берут плату за проезд и узнал, за что берутся деньги. Оказалось, что дальнобойщики платят просто за стоянку, и если им придется стоять две недели, то они заплатят за каждый день на накопительной площадке.

Также, мужчины пожаловались на ужасные условия: «Тут даже воды нет», «Тут нет нормальных условий», - сказали дальнобойщики. Им приходится греться у себя в машинах, у некоторых уже закончился газ и солярка.

Читайте такжеШторм и экстремальное похолодание на выходные заблокируют Керченскую переправуПо словам водителей, чтобы набрать воды, приходиться ездить в соседнюю деревню на такси. На территории есть бочка, которая предназначена для воды, но у нее шланги отсоединены, и с нее невозможно набрать воду, а дальнобойщикам, по их словам, не предлагают бесплатно даже кипяток.

Возле рыбного порта тоже огромная очередь автомобилей. Грузовики стоят не только на площадке перед проходной порта, но и вдоль дороги почти до ул. Ворошилова. Забита машинами бывшая заправка "Укрнафта".