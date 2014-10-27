ЦИК обработала 100% протоколов на заграничных округах, лидирует «Народный фронт»

Соответствующая информация размещена на официальном сайте ЦИК.

5% барьер преодолели 5 партий: "Народный фронт" - 25,38%; "Самопомич" - 22,24%; "Блок Петра Порошенко" - 21,72%; "Правый сектор" - 8,16%; "Свобода" - 6,5%.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия уже во вторник, 28 октября, ожидает поступления первых протоколов с «мокрыми» печатями от окружных избирательных комиссий о результатах голосования на внеочередных парламентских выборах.

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В то же время, уже известно, что примерно 70 депутатов, которые 16 января 2014 года голосовали за так называемые "диктаторские законы", опять попадают в Верховную Раду.