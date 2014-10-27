У Онищенко заявляют об уверенной победе в 93 округе

Набрав около 30 000 голосов, Александр Онищенко уверенно опередил всех оппонентов и получил абсолютное первенство на всех без исключения избирательных участках округа, передают «Комментарии» со ссылкой на пресс-службу кандидата.

На втором месте Константин Брыль - 7000 голосов. Третий - Юрий Бондарчук, за которого проголосовали 6845 избирателей.

Убедительный вотум доверия Александру Онищенко выразили жители Богуславского района - из всех, кто голосовал, 48% богуславчан поддержали Онищенко. В Мироновском районе - 38%, в ​​Кагарлыцком - 33%, Рокитнянском - 28%, г. Переяслав-Хмельницкий - 26% и Ржищев - 57% голосов за Александра Онищенко.

«Такие результаты расцениваю как победу нашей команды. Это очередной аванс для нас. Людям сегодня нужен в первую очередь мир в Украине, все надеются на изменения, ожидают действий, конкретных дел. И поэтому мы говорим - дальше к плодотворной и эффективной работе», - прокомментировал Онищенко.