Северодонецк-2: Янукович пережил внештатную ситуацию (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН вчера в Северодонецке состоялся второй съезд депутатов советов всех уровней.

В работе съезда приняли участие 3647 депутатов советов разных уровней со всех регионов Украины. Также на съезде зарегистрировалось 159 народных депутатов.

Не обошлось и без российского десанта во главе с вездесущим Константином Затулиным. Причем речь господина Затулина сорвала наибольший урожай аплодисментов.

Виктор Янукович тоже ощутил пристальное внимание к своей персоне и, практически, чуть не пострадал от проявления "всенародной любви". Предводитель "регионалов" по прибытии на съезд сказал напутственное слово почти двум тысячам учасников митинга, собравшимся под стенами Ледового дворца.

Здесь же на площади с экс-премьером приключилась внештатная ситуация. Один из “представителей народа” хотел протиснуться к Януковичу и вручить ему какой-то пакет (может, с пожеланиями, изложенными на бумаге, а может, с бутербродами – подкрепиться перед главным выступлением – кто знает).

Однако охрана лидера ПР этого жеста не оценила и быстренько оттерла назойливого мужчинку. Янукович же в свою очередь даже глазом не моргнул, на его губах играла безмятежная, приветливая улыбка...

Войдя в зал, Янукович горячо приветствовал собравшихся.

В начале своей гневной речи лидер ПР поведал о нелегкой судьбе нынешнего съезда:

«В каких сложных условиях готовился съезд, вы все знаете. С целью сорвать его проведение использовались даже силовые структуры, хотя их задача состоит как раз в противоположном: стоять на защите закона вне зависимости от того, какая партия находится у власти, а какая - в оппозиции», - сказал В.Янукович.

Всем тем, кто «желал бы услышать с трибуны съезда какие-то антиконституционные призывы политик пообещал «глубокое разочарование».

В своем выступлении Виктор Янукович затронул многие болезненные вопросы: и ситуацию в парламенте, и «насильственную украинизацию», и реформу Конституции. Проанализировав все эти факты экс-премьер пришел к выводу… что в Украине - «неправильная власть».

Выступление лидера «бело-голубых» длилось 21 минуту. Только когда экс-премьер почему-то вместо слова «признак» вымолвил «призрак», люди, присмотревшись, заметили специальный малозаметный непристальному взору экранчик суфлера перед глазами Януковича.

В конце своей речи Янукович предложил помянуть минутой молчания Евгения Кушнарёва.

А вот еще один не последний человек в Партии регионов, Ринат Ахметов в Северодонецк не поехал. Почему? Это выяснилось немного позже… Когда на РСК «Олимпийском» прозвучал свисток судьи, возвещающий начало расправы (как оказалось впоследствии) горняков над аутсайдером Чемпионата Украины «Закарпатьем».

«Ринат Леонидович собирался принимать участие в завтрашнем съезде Партии Регионов. Однако несколько дней назад он заболел гриппом. И завтра все будет зависеть от того, как Ринат Леонидович будет себя чувствовать», - сообщила 29 февраля, пресс-секретарь господина Ахметова Елена Довженко.

Судя по всему, Ринату Ахметову таки стало лучше, поэтому он пришел поболеть за любимую команду.

В Северодонецке же в это время депутаты, прозаседав 2 часа с небольшим, рассмотрели "сложные и острые проблемы", приняли резолюцию и разъехались по домам.

По материалам УНИАН, Обкома, Острова

Фото УНИАН