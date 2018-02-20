"Рано списывать со счетов": астролог оценил политическое будущее Саакашвили
Бывший президент Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили "как политик еще проявится, в том числе, возможно, и в Украине".
Его "еще рано списывать со счетов", заявил директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин на чате в "Главреде".
"… у Тимошенко (лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — Ред.) есть возможность взять реванш (на президентских выборах, запланированы в 2019-м — Ред.), особенно если выборы пройдут раньше запланированного", — отметил собеседник.
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Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.
Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства. По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, при задержании политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».
Впоследствии на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.
Как отметили в Государственной миграционной службе Украины, Саакашвили передали в Польшу по процедуре реадмиссии.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская открыла производство, в ходе которого будет исследоваться процедура возврата Саакашвили в Польшу.