"Рано списывать со счетов": астролог оценил политическое будущее Саакашвили

По мнению астролога Игоря Никишина, экс-глава Одесской области имеет шансы проявить себя в политике.

Бывший президент Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили "как политик еще проявится, в том числе, возможно, и в Украине".

Его "еще рано списывать со счетов", заявил директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин на чате в "Главреде".

"… у Тимошенко (лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко — Ред.) есть возможность взять реванш (на президентских выборах, запланированы в 2019-м — Ред.), особенно если выборы пройдут раньше запланированного", — отметил собеседник.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства. По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, при задержании политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

Впоследствии на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

Как отметили в Государственной миграционной службе Украины, Саакашвили передали в Польшу по процедуре реадмиссии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская открыла производство, в ходе которого будет исследоваться процедура возврата Саакашвили в Польшу.