Украина подаст иск в Международный суд ООН о военных преступлениях России

По словам Петра Порошенко, борьба с РФ ведется не только на фронте и не только Вооруженными силами Украины, а еще в политической, дипломатической и юридической плоскости.

Президент Украины Петр Порошенко поручил компетентным органам подготовить документы о военных преступлениях России на территории Украины для подачи очередного иска против Москвы в Международный суд ООН.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

«Завтра, 20 февраля, исполняется ровно четыре года с начала агрессии Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства, которая началась с незаконной аннексии Крыма, когда вторжение российских войск начало четырехлетнюю историю героической обороны Украины, борьбу за защиту суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», - сказал президент перед подписанием распоряжения относительно представительства Украины в рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Читайте такжеЭкс-судья гаагского трибунала объяснил историческое значение закона о деоккупации

Порошенко заявил, что «борьба ведется не только на фронте и не только Вооруженными силами Украины». «Эта борьба продолжается в политической, дипломатической и юридической плоскости», - сказал президент.

Он напомнил, что «Украина проделала беспрецедентную работу по защите своих юридических позиций».

«Это касается судебных исков в Международный суд ООН в Гааге по поводу нарушения Российской Федерацией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это касается и нарушения Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и ряда других международных документов», - подчеркнул президент.

Кроме того, в сообщении указано, что «...речь идет не только о морском праве, ликвидации расовой дискриминации, ответственности за финансирование терроризма, а также он поставил задачу подготовить документы, касающиеся и военных преступлений. Соответствующие материалы уже сейчас собираются для подготовки иска в Международный суд».