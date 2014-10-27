Первыми решениями Рады должны стать план реформ правительства и бюджет на 2015 год - эксперт

Об этом в комментарии УНИАН сказал глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Мы имеем большинство в парламенте, выступающее за европейский выбор. Однако сейчас нужна конкретная политика, а не только лозунги и призывы, как бы банально это ни звучало. Европейский выбор надо защищать и закреплять конкретными действиями, – сказал эксперт. - Что касается первостепенных шагов, то в первую очередь необходимо срочное завершение формирования коалиции, создание и формирование правительства с четкой программой реформ, которая должна быть утверждена парламентом и имплементирована. Также необходимо думать о бюджетном процессе на 2015 год».

Читайте такжеВ Украине зафиксирована самая низкая явка на выборы за всю историю – 52,42%При этом Бураковский отметил, что сам по себе коалиционный процесс будет наверняка непростым. И в этой связи крайне важно не только подписать коалиционное соглашение и оговорить первостепенные шаги для правительства, но и отойти от квотного принципа формирования правительства. «Квотный принцип во многом противоречит принципам работы так называемого технического правительства, в состав которого войдут профессионалы», - сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что чем дольше парламент не сможет приступить к работе и сформировать Кабмин, тем меньше у правительства останется времени на решение экономических вопросов и внедрение реформ.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. По состоянию на утро 27 октября, Центральная избирательная комиссия обработала 35,17% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно данным ЦИК, 5% барьер преодолевают следующие партии: “Народный фронт” - 21,6%, партия “Блок Петра Порошенко” - 21,51%, "Объединение “Самопомич” - 10,9%, “Оппозиционный блок” - 9,77%, Радикальная партия - 7,47%, “Батькивщина” - 5,77%.