В Житомирской области массово переписывают избирательные протоколы – наблюдатели

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, ОИК после проверки протоколов в системе «Выборы» значительную часть отправляют на уточнение. Члены УИК переписывают протоколы прямо в помещении ОИК. Некоторые главы УИК имеют при себе печати.

В ИО № 67 (Чуднов) наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал одиннадцать УИК, которые переписывали протоколы.

В ИО № 65 (Новоград-Волынский) наблюдатель не успевает фиксировать номера участков, которые занимаются «работой над ошибками». Такая же ситуация и в ИО № 66 (Малин) и ИО № 64 (Коростень).

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