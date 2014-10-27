ЦИК обработала 50,08% протоколов: "Народный фронт" удерживает лидерство
11:17, 27 октября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия обработала 50,08% электронных протоколов участковых избирательных комиссий: партия "Народный фронт" удерживает лидерство на внеочередных выборах в Верховную Раду.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки 50,08% электронных протоколов, на внеочередных парламентских выборах 5-процентный барьер преодолевают такие партии: «Народный фронт», которую поддержали 21,61% избирателей, партия «Блок Петра Порошенко» - 21,45%, «Объединение «Самопомич» - 11,10%, «Оппозиционный блок» - 9,82%, Радикальная партия - 7,38%, «Батькивщина» - 5,69%.
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В общей сложности посчитано 7 млн 182 тыс. 980 голосов избирателей.
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