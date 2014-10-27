ЦИК обработала 50,08% протоколов: "Народный фронт" удерживает лидерство

Центральная избирательная комиссия обработала 50,08% электронных протоколов участковых избирательных комиссий: партия "Народный фронт" удерживает лидерство на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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