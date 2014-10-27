В Госдуме готовы сотрудничать с новой Радой
09:42, 27 октября 2014Политика
0
В Госдуме уважают выбор тех, кто принял участие в голосовании на прошедших накануне выборах в Верховную Раду.
REUTERS
Об этом заявил глава комитета палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
"Мы уважаем выбор тех, кто принял участие в голосовании", - отметил он.
Читайте такжеВ Донецкой области в ночь после выборов прошла спокойно Глава комитета еще раз подчеркнул, что Россия "уважает выбор тех, кто принял участие в голосовании". "Мы не исключаем возможности сотрудничества с теми депутатами Верховной рады, которые будут настроены на конструктивное взаимодействие с Россией в двустороннем формате или на международных парламентских площадках", - заключил Слуцкий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter