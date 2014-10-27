Украинцы в Париже отдали предпочтение "Народному фронту"
07:20, 27 октября 2014Политика
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На избирательном участке в Париже граждане Украины, принявшие участие в голосовании за новый состав Верховной Рады, отдали предпочтение «Народному фронту»: за эту политсилу во французской столице проголосовали 26,5% украинцев.
REUTERS
Как передает Радио «Свобода», об этом в соцсети сообщила журналист Алла Лазарева.
По ее данным, на втором месте - «Самопомич» (26,1%), на третьем - «Блок Петра Порошенко» (16,5%). Кроме того, высокий результат получили «Правый сектор» (11,6%), «Гражданская позиция» (5,7%) и ВО «Свобода» (5,5%).
Читайте такжеВ Вашингтоне проголосовали более 300 человек, в Нью-Йорке – почти 900Всего во Франции украинцы могли проголосовать на двух участках - в Париже и в Марселе.
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