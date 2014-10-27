Украинцы в Париже отдали предпочтение "Народному фронту"

Как передает Радио «Свобода», об этом в соцсети сообщила журналист Алла Лазарева.

По ее данным, на втором месте - «Самопомич» (26,1%), на третьем - «Блок Петра Порошенко» (16,5%). Кроме того, высокий результат получили «Правый сектор» (11,6%), «Гражданская позиция» (5,7%) и ВО «Свобода» (5,5%).

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