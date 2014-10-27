В Комитете избирателей Украины назвали три проблемных округа



Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, сообщает 5-й канал.

”Есть несколько проблемных округов. Это - так называемый округ Олеся Довгого в Кировоградской области (округ №102), а также 220-й и 217-й округа в Киеве”, - сказал он.

Читайте такжеДень выборов в Верховную Раду-2014 прошел с незначительными нарушениями - КИУ

По мнению Кошеля, в настоящее время есть основания говорить, что на этих округах могут быть проведены перевыборы в 2015-ом году.

По словам председателя КИУ, эти три округа находятся под усиленным контролем общественности и правоохранителей.

”Мы синхронизировали свою работу с МВД. Факт, который известен нам, автоматически известен правоохранительным органам”, - рассказал Кошель о фиксации нарушений на проблемных округах.

В целом, считает председатель КИУ, досрочные парламентские выборы можно считать состоявшимися, и не должно возникать спекуляций вокруг их законности.