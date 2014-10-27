В Волновахе из-за артобстрела приостановлена работа ОИК №60 - наблюдатели

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА со ссылкой на наблюдателей совместной мониторинговой кампании донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины» и Гражданской сети ОПОРА в Донецкой области.

«Около часа назад в городе начался артиллерийский обстрел. Сейчас недалеко от здания, в котором находится окружная комиссия, слышны мощные взрывы. Из-за этого члены комиссии приняли решение приостановить принятие и обработку избирательной документации от участковых комиссий. Членам УИК сообщили об опасности», - сообщил наблюдатель КИУ и ОПОРЫ в округе №60.

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При этом он отметил, что члены ОИК не покидают помещение комиссии и готовы возобновить работу после окончания боевых действий.

По словам наблюдателя, военные, которые обеспечивают охрану комиссии, сообщили, что бой идет за один квартал от места расположения ОИК №60.