Луценко, Сюмар и Садовый назвали реформы, за которые сразу приступят в новой Раде

Об этом кандидаты в народные депутаты заявили в эфире программы "Право на власть", передает ТСН.

Так, мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Самопоміч" считает, что после прохождения представителей его политической силы в парламент будет инициироваться реформа органов местного самоуправления.

В частности, Садовый выступает за расширение прав украинских сел и городов, а также сокращение количества депутатов органов местного самоуправления.

Также Садовый считает, что в Раде нужно уделить в первую очередь внимание и судебной реформе, а также созданию муниципальной милиции.

В свою очередь, председатель партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко убежден, что в новой Раде нужно браться за усиление борьбы с коррупцией, принять изменения в налоговою систему, а также децентрализацию власти. Политик добавил, что этими тремя реформами дело не ограничится.

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Представитель "Народного фронта" Виктория Сюмар считает, что важно начать реформы с изменений в правоохранительной системе и Вооруженных силах Украины.

Однако, она добавила, что реформировать страну очень трудно во время внешней агрессии.

Также Сюмар согласилась с идеей реформирования налоговой системы, что позволит принять бюджет-2015 уже по новым правилам.

И третьей реформой, по мнению представительницы "Народного фронта", должна стать децентрализация.