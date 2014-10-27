Луценко, Сюмар и Садовый назвали реформы, за которые сразу приступят в новой Раде
Партии "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и "Самопоміч" будут выступать за первоочередное принятие законодательных изменений относительно децентрализации власти.
Об этом кандидаты в народные депутаты заявили в эфире программы "Право на власть", передает ТСН.
Так, мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Самопоміч" считает, что после прохождения представителей его политической силы в парламент будет инициироваться реформа органов местного самоуправления.
В частности, Садовый выступает за расширение прав украинских сел и городов, а также сокращение количества депутатов органов местного самоуправления.
Также Садовый считает, что в Раде нужно уделить в первую очередь внимание и судебной реформе, а также созданию муниципальной милиции.
В свою очередь, председатель партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко убежден, что в новой Раде нужно браться за усиление борьбы с коррупцией, принять изменения в налоговою систему, а также децентрализацию власти. Политик добавил, что этими тремя реформами дело не ограничится.
Читайте такжеКвот не будет - Порошенко о новом Кабмине
Представитель "Народного фронта" Виктория Сюмар считает, что важно начать реформы с изменений в правоохранительной системе и Вооруженных силах Украины.
Однако, она добавила, что реформировать страну очень трудно во время внешней агрессии.
Также Сюмар согласилась с идеей реформирования налоговой системы, что позволит принять бюджет-2015 уже по новым правилам.
И третьей реформой, по мнению представительницы "Народного фронта", должна стать децентрализация.