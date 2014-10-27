СМИ: Белый дом признал выборы в Украине

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Марк Строх (Mark Stroh).

"Мы поздравляем народ Украины с сегодняшним голосованием на парламентских выборах. Это голосование прошло, несмотря на вызовы политике и безопасности в некоторых частях Украины, и миллионы избирателей по всей стране пришли на участки, чтобы принять участие в голосовании", - сказал представитель Белого дома.

Читайте такжеРеакция Запада на выборы в Украине: однозначная победа проевропейских сил, но впереди еще много работыСтрох добавил, что Вашингтон "готов работать с президентом Украины Петром Порошенко и новой Радой и правительством, чтобы вместе встречать новые вызовы и исполнить стремления украинского народа к более безопасному, процветающему и демократическому будущему".