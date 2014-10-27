В Киеве охранники Ляшко напали на съемочную группу 1+1 (видео)



Как сообщает ТСН, журналисты пытались взять интервью у главного радикала и спросить, поддерживает ли он кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьер-министра.

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В своем штабе отвечать на этот вопрос ТСН Ляшко отказался. Во второй раз журналисты планировали спросить об этом у него в другом месте.

Но на пути стали две машины, в одной из которых - радикал, в другой его охранники, остановили автомобиль съемочной группы ТСН. Оттуда выскочили молодчики, в руках у них была специальная техника, которая ослепляет глаза. Сначала они пытались открыть машину, потом стали бить руками в стекло. Инцидент длился несколько минут. Оставили в покое журналистов охранники лишь после того, как увидели включенную камеру ТСН.