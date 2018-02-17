Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» сегодня снова не состоится - источники

По данным одного из дипломатов, представители России отказываются от участия в переговорах.

Встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности сегодня не состоится.

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Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили несколько дипломатических источников.

«Отказываются россияне, говорят, что они могли вчера, но на сегодня у них уже все расписано», - отметил один из дипломатов.

При этом он подчеркнул, что это информация по состоянию на сейчас.

Как сообщал УНИАН, встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности была запланирована на 18.00 16 февраля.

Однако впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, поскольку на нее не успевает прибыть немецкая делегация.

Вечером министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что встреча состоится если не 17 февраля, то в ближайшее время.