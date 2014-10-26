Порошенко рассчитывает, что окончательные результаты выборов будут на следующей неделе
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что окончательные результаты внеочередных парламентских выборов будут обнародованы на следующей неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в штабе партии ”Блок петра Порошенко”.
”Я думаю, что после президентских выборов 2014 года выборы парламентские также были образцовыми, полностью совпали экзит-полы. И я очень надеюсь, что обсчет голосов будет очень быстрым, никто не будет его затягивать. И мы уже на следующей неделе будем иметь окончательные результаты, несмотря на то, что закон дает 10 дней на обжалование. И медлить с формированием новой Верховной Рады, новой парламентской коалиции, нового большинства и нового правительства никто не будет”, - сказал Порошенко.
Читайте такжеПорошенко обещает совместную ответственность президента, премьера, правительства и коалиции
Как сообщал УНИАН, согласно результатам проведенных экзит-полов, на внеочередных парламентских выборах 26 октября «Блок Петра Порошенко» занимает первое место по количеству полученных голосов: Национальный экзит-пол – 23,1%%; Международный экзит-пол – 22,2%; Всеукраинский телевизионный экзит-пол – 24,3%.