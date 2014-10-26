Порошенко рассчитывает, что окончательные результаты выборов будут на следующей неделе



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в штабе партии ”Блок петра Порошенко”.

”Я думаю, что после президентских выборов 2014 года выборы парламентские также были образцовыми, полностью совпали экзит-полы. И я очень надеюсь, что обсчет голосов будет очень быстрым, никто не будет его затягивать. И мы уже на следующей неделе будем иметь окончательные результаты, несмотря на то, что закон дает 10 дней на обжалование. И медлить с формированием новой Верховной Рады, новой парламентской коалиции, нового большинства и нового правительства никто не будет”, - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, согласно результатам проведенных экзит-полов, на внеочередных парламентских выборах 26 октября «Блок Петра Порошенко» занимает первое место по количеству полученных голосов: Национальный экзит-пол – 23,1%%; Международный экзит-пол – 22,2%; Всеукраинский телевизионный экзит-пол – 24,3%.