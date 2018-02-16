Активисты требуют под одесским горсоветом отставки Труханова

В митинге за отставку одесского городского головы приняли участие более 100 человек.

Активисты пришли к зданию мэрии, где сегодня под председательством мэра Одессы Геннадия Труханова проходит сессия городского совета, и требуют отставки городского головы, подозреваемого в растрате средств местного бюджета.

Читайте такжеДело мэра Одессы Труханова: под зданием суда произошли стычкиКак передает корреспондент УНИАН, сегодня на Думскую площадь, к зданию мэрии пришли более 100 человек, среди которых представители Одесской областной организации ВО «Автомайдан», местной организации «Народного Руха Украины», общественной организации «Зеленый лист» и другие.

У входа они провели небольшой митинг, во время которого заявили, что требуют отставки Труханова. Люди держали плакаты: «Доверяю делам НАБУ», «Сезон депутатской причастности» и почие. Также собравшиеся скандировали: «Труханова - в отставку!».

Как заявил председатель городской организации «Народного Руха Украины» Михаил Кузаконь, сегодня в здании проводит сессию «подозреваемый в завладении бюджетными средствами и сегодня нас продолжают грабить».

«Вчера мы стали свидетелями того, что правосудие в стране отсутствует. Многие после вчерашнего решения Соломенского райсуда (Труханову избрали меру пресечения в виде личной поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова - УНИАН) деморализованы, но мы не опускаем руки ... », - сказал Кузаконь.

Потом люди попытались пройти к зданию мэрии, охрана их не пускала, мотивируя тем, что в зале нет мест. Затем начали пропускать, требуя предъявлять паспорта. В зал заседаний смогли пройти немного активистов, большинство осталось в фойе.

Когда Труханов вошел в зал, значительная часть депутатов встретила его аплодисментами, активисты, которые находились в мэрии, начали скандировать: «Труханова - в отставку!» и «Слава Украине!».

Перед началом заседания Труханов обратился к депутатам, поблагодарив за поддержку и доверие. Он заявил, что с органами следствия ведется конструктивная работа и «наша правота будет доказана».

«Идет обычная плановая работа. Мы все сотрудничаем со следствием и предоставляем нужные материалы. Мы будем доказывать, что поступали в соответствии с законом», - заявил Труханов.

Также на сессии присутствовали депутат ВР Дмитрий Голубов, который взял Труханова на поруки, и трое представителей ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.

Поручителем стал народный депутат от «БПП» Дмитрий Голубов.

14 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

В тот же день прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. Кроме того, обвинение просило суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн заместителю Труханова и залога в размере 10 млн грн другим фигурантам проваджеення.