Нардеп рассказал об основах обеспечения национальной безопасности страны

Кандидат народные депутаты Александр Онищенко прокомментировал основопологающие принципы, которые должны стать в основе обеспечения национальной безопасности Украины.

«Государство сильное тогда, когда в нем выполняются законы, когда каждый ответственно подходит не только к своим правам, но и обязанностям», - заявил он.

По словам Онищенко, децентрализация власти поможет сконцентрировать внимание местных властей на экономических и социальных проблемах регионов.

Читайте такжеВласть приложит все усилия для обеспечения безопасности избирателей 26 октября - Порошенко

«Инициирую изменения законодательства для возможности увеличения инвестиций в развитие отечественных газодобывающих компаний и развитие альтернативных источников энергии», - заявил нардеп.

Онищенко подчеркнул, что в настоящее время для Украины очень важна сильная армия.

"Необходима социальная защита бойцов, а также система адресной финансовой помощи малообеспеченным, пенсионерам, инвалидам, беженцам, семьям военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях в зоне АТО и лицам, нуждающимся в лечении за счет привлечения средств благотворительных организаций", - отметил он.

Александр Онищенко особенно акцентирует внимание на сотрудничестве страны с Европейским Союзом и США, подчеркнув, что «Украина убедительно отстаивает свое европейское будущее».