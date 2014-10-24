Bloomberg: Меркель говорит, что Украина может замерзнуть без газовой сделки с Россией

Об этом сообщает Патрик Донахью в своей статье «Меркель говорит, что Украина может замерзнуть без газовой сделки с Россией», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина рискует потерять газ, поставляемый своими европейскими сторонниками, если она не достигнет согласия по платежам с Россией.

Европейский союз проявляет солидарность с Украиной в ее конфликте с Россией с помощью реверсных поставок газа, заявила Меркель на саммите ЕС в Брюсселе. Она призвала участников переговоров прийти к соглашению по финансированию, прежде чем беспорядок нарушит поставки газа в Европу в зимний период.

«Если Европа сама пострадает из-за того, что нет контракта между Россией и Украиной, то Украина также не получит этот реверсный газ - потому что тогда Европе самой, естественно, нужен будет весь газ», сказала Меркель сегодня журналистам.

По мере приближения зимы в Европе, Россия и Украина не смогли заключить соглашение о ценах на природный газ на фоне их более широкого конфликта из-за отношений с Европой, сепаратистами, которые воюют с правительственными войсками на востоке и аннексии Крыма Россией. Две бывших советских республики на прошлой неделе заявили, что будут искать возможность временной сделки, после того как переговоры при посредничестве ЕС провалились.

Меркель заявила, что стороны на следующей неделе будут говорить о вариантах промежуточного финансирования, которое покроет платежи, пока пакет Международного валютного фонда для Украины не будет готов самое позднее к февралю следующего года. Это также разблокирует деньги ЕС.

Временное решение

В то время как Россия требует выплат до ноября и программы МВФ, а также формирование украинского правительства занимает больше времени, Меркель заявила, что должно быть найдено временное решение.

«Тем временем, мы должны найти способ преодоления разрыва, примерно с ноября по февраль», сказала она.

Меркель сказала, что видит возможность для соглашения в преддверии очередного раунда переговоров 29 октября, даже после того, как она заявила, что нет возможности для отмены санкций ЕС против России в связи с конфликтом. Блок, состоящий из 28 стран-членов, зависит от российского газа, проходящего по трубам в Украине примерно на 15 процентов своего спроса.

«Возможно, появится хороший шанс найти пути для продвижения, если будет желание», сказала Меркель. «Но проблема не решена».

Государственная ОАО Газпром (GAZP) прекратила поставки в Украину в июне, когда на востоке страны бушевал сепаратистский конфликт. Поскольку поставки в Европу не были нарушены, ЕС стремится избежать повторения сокращений поставок, которые были в 2006 и 2009 году из-за разногласий.

Украинское правительство, США и ЕС обвиняют Россию в эскалации конфликта в восточном регионе Украины. Кремль отрицает свою причастность.