Партия «Блок Петра Порошенко» опровергает факт поддержки кандидата Билецкого

«У меня в руках есть официальный документ от Киевской городской территориальной организации партии «Блок Петра Порошенко», в котором сообщается о том, что не принималось никакого решения о поддержке Андрея Билецкого и не былополучено такой информации от центральных органов БПП», - сообщил Владимир Козак в своем официальном заявлении.

Козак отметил, что любая информация о том, что «Блок Петра Порошенко» поддержал кандидата в депутаты по мажоритарному округу 217 Андрея Билецкого, является недействительной.

«Уважаемые избиратели! Будьте внимательны. Если за несколько дней до выборов кандидат «вдруг вспомнил» о том, что его поддерживает «Блок Петра Порошенко», то, скорее всего, это инсинуация.