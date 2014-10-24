Боевики обстреляли Новотроицкое вблизи Мариуполя

Обстрел окрестностей Мариуполя длился весь день в четверг.

Даже вечером вне города было неспокойно, говорится в сюжете ТСН. Под ударом оказались силы АТО вблизи Новотроицкого. Читайте такжеГлаварь боевиков Захарченко заявил о срыве перемирия Боевики стреляли из поселка Оленевка. Под прицелом оказались блокпосты и место отдыха украинских солдат. Военные также фиксируют вражеские беспилотники, которые проводят воздушную разведку.

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