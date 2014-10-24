Боевики обстреляли Новотроицкое вблизи Мариуполя
02:19, 24 октября 2014Политика
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Обстрел окрестностей Мариуполя длился весь день в четверг.
REUTERS
Даже вечером вне города было неспокойно, говорится в сюжете ТСН.
Под ударом оказались силы АТО вблизи Новотроицкого.
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Боевики стреляли из поселка Оленевка. Под прицелом оказались блокпосты и место отдыха украинских солдат.
Военные также фиксируют вражеские беспилотники, которые проводят воздушную разведку.
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