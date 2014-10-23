Харьковский горсовет обжаловал распоряжение Балуты о демонтаже памятника Ленину

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель интересов горсовета, заместитель директора юридического департамента Харьковского горсовета Константин Прокопьев.

По его сведениям, горсовет подал иск 15 октября, требуя отменить распоряжение Балуты и воздержаться от демонтажа и изъятия памятника Ленину на площади Свободы из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. По его сведениям, дата рассмотрения иска еще не определена.

Прокопьев отметил, что несмотря на отсутствие скульптуры Ленину на постаменте монумент считается не разрушенным, а поврежденным.

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Кроме этого, по его словам, горсовет требует приостановить выполнение распоряжения Балуты, чтобы монумент не был разрушен.

Сегодня, 23 октября, Харьковский окружной административный суд начал рассмотрение административного иска Харьковского городского совета к Харьковской облгосадминистрации и главе Харьковской ОГА Балуты о приостановке распоряжения о демонтаже памятника к рассмотрению основного иска об отмене распоряжения по существу.

Во время судебного заседания представитель интересов Харьковской облгосадминистрации, директор Юридического департамента ХОГА Денис Дудник заявил ходатайство о переносе рассмотрения иска в связи с недостаточностью времени на ознакомление и подготовку юридической позиции к судебному разбирательству. По его словам, сообщение о проведении судебного заседания ХОГА получила сегодня, 23 октября, после обеда. Также Дудник заявил ходатайство о рассмотрении дела коллегией судей.

Оба ходатайства судья отклонил.

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После этого Дудник попросил суд перенести рассмотрение иска горсовета о приостановлении исполнения распоряжения о демонтаже памятника Ленину в связи с окончанием рабочего дня.

Судья учел эту просьбу и объявил перерыв в судебном заседании. По словам судьи, участники судебного процесса будут уведомлены о дате рассмотрения дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Харькове был снесен памятник Ленину на площади Свободы. За несколько минут до его сноса Балута зачитал распоряжение изъятие памятника из реестра недвижимых памятников Украины и о демонтаже монумента.

В свою очередь Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что Балута не имел права издавать распоряжения о демонтаже памятника, поскольку монумент находится на балансе городского коммунального предприятия. Кернес подчеркнул, что памятник Ленину будет восстановлен на том же месте на площади Свободы.