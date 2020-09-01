Председатель Верховной Рады сообщил, что в школе его сына торжественной линейки не было.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что его старший сын сегодня стал первоклассником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сообщил в эфире одного из телеканалов.

«Старшего сына я повел в школу - в первый класс», - сказал он.

По словам Разумкова, сегодня во многих школах из-за ситуации с распространением COVID-19 в некоторых школах не было линеек.

«Например, сегодня ребенок пошел - и в школе нет этого. С одной стороны, любому папе и маме хотелось бы присутствовать на таких торжествах, однако жизнь и здоровье детей, учителей, родителей гораздо дороже, чем просто эмоция, которую ты хотел бы почувствовать», - отметил спикер парламента.

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25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько защитных масок в день должны иметь ученики в школах.

В Минздраве назвали условие, при котором весь класс в школе могут отправить на самоизоляцию.

Позже был обнародован алгоритм, по которому нужно действовать в случае выявления коронавирусной болезни COVID - 19 у школьника или работника учебного заведения.

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Автор: Надя Пришляк