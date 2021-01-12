В ОАЭ эту зиму называют самой холодной в истории
Синоптики отметили, что в ОАЭ заморозки наблюдаются не впервые. В предыдущие годы также фиксировались отрицательные температуры, и пустыня даже покрывалась инеем.
Нынешнюю зиму на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) местные называют самой холодной в истории.
Молния ударила в самый высокий небоскреб Дубая (фото, видео)В некоторых регионах, например, в пригороде Аль-Айна, деревья покрылись сосульками, а водоемы – льдом.
В населенном пункте Ракна вблизи Аль-Айна на протяжении трех ночей синоптики фиксировали минусовые температуры воздуха – столбик термометра опускался до –5°C.
В минувшие субботу и воскресенье группа Storm Center распространила видеоролики, на которых видны сосульки и автомобили, покрытые инеем и льдом, передает russianemirates.com.
Эксперт по погоде из Национального центра метеорологии ОАЭ отметил, что причиной понижения температуры стала холодная воздушная масса, движущаяся над пустыней с востока и северо-востока. Поскольку Ракна находится в долине, на ее территории температура ниже, чем в других местах.
Синоптики отметили, что в ОАЭ заморозки наблюдаются не впервые. В предыдущие годы также фиксировались минусовые температуры, и пустыня даже покрывалась инеем. В 2019 году сенсацией в соцсетях стал слепленный в ОАЭ снеговик из града.
Зима в ОАЭ
В ОАЭ зима обычно мягкая, температура воздуха в дневное время суток колеблется в районе 25°C, ночью в прибрежных районах – от 12°C до 15°C, а на внутренних территориях температура может упасть до 5°C. В горах, например, на самой высокой точке ОАЭ – вершине Джебель Джайс – в зимнее время года иногда выпадает снег.
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