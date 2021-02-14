В результате мощного землетрясения в Японии пострадали порядка 150 человек - СМИ

23:04, 14 февраля 2021
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Подземные толчки магнитудой 7,3 ощущались вчера в 10 префектурах страны, сегодня зафиксирован сильный афтершок в районе префектуры Фукусима.

Землетрясение произошло в 23:08 по местному времени / Flickr, Matt Katzenberger
Землетрясение произошло в 23:08 по местному времени / Flickr, Matt Katzenberger

Количество пострадавших в результате мощного землетрясения, которое произошло в Японии 13 февраля, достигло 150 человек.

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Землетрясение произошло в 23:08 по местному времени (16:08 по Киеву) в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима.

Изначально объявленная национальным метеорологическим управлением магнитуда составила 7,1, однако позднее она была повышена до 7,3. В стране объявили угрозу цунами, но позже это предупреждение было отменено.

Сильные подземные толчки ощущались в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион.

Специалисты не зафиксировали после землетрясения нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1". При этом в стране приостановили работу несколько ТЭС. Атомные объекты, расположенные на территории Японии, не пострадали.

Сегодня зафиксирован сильный афтершок в районе префектуры Фукусима. По данным метеорологов, магнитуда афтершока составила 5,2, а очаг залегал на глубине 50 км.

Землетрясение в Японии

  • По данным метеорологического агентства Японии, эпицентр землетрясения зафиксирован у побережья Фукусимы, примерно в 220 км к северу от Токио, где оно ощущалось около 4 баллов. Его очаг был на глубине около 55 км. Предупреждения о цунами не поступало.
  • Землетрясения часто происходят в Японии, одном из наиболее сейсмически активных районов мира. На Японию приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 и более.

  • В результате мощного землетрясения в Токио пропал свет. Сообщалось о том, что пострадали более 50 человек.

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Автор: Юлия Петриченко

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Теги: Японияземлетрясение
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