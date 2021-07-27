В среду, 28 июля, в Киеве ожидается жаркая погода. Ночью столбики термометров покажут +19°, а днем температура подскочит до +31°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня ожидается малооблачная погода, без осадков.

Ветер юго-западного и западного направлений будет дуть со скоростью до 2,6 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.

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Погода в Украине 28 июля

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +19°, днем +30°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 28 июля ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +17°, днем +30°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, гроза.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +19°, днем +32°.

В Виннице завтра будет +18°...+30°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +30°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+34°, облачно с прояснениями.

В Одессе 28 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +32°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+30°, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +34°.

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Автор: Екатерина Лиманская