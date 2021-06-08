Осадки возможны ближе к вечеру.

В среду, 9 июня, в Киеве ожидается теплая погода, возможен дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до +14°, днем потеплеет до +24°.

Весь день в столице будет малооблачная погода, а ближе к вечеру возможен дождь.

Читайте такжеУкраину целую неделю будут заливать дожди: прогноз погоды на 7 дней (карта, видео)

Ветер северного направления будет дуть со скоростью 3,4 - 4,8 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 743 мм ртутного столба.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская