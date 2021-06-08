Завтра в Киве будет до +24 градусов / фото ua.depositphotos.com
В среду, 9 июня, в Киеве ожидается теплая погода, возможен дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +14°, днем потеплеет до +24°.
Весь день в столице будет малооблачная погода, а ближе к вечеру возможен дождь.
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Ветер северного направления будет дуть со скоростью 3,4 - 4,8 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 743 мм ртутного столба.
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