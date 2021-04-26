Осадки обойдут Киев стороной.

Во вторник, 27 апреля в столице ожидается небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до 0°.

Практически весь день будет небольшая облачность.

Ожидается ветер со скоростью до 3,5 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Народные приметы 27 апреля

27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.

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Автор: Елена Пилипчак