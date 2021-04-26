Завтра в Киеве будет облачно / Фото УНИАН
Во вторник, 27 апреля в столице ожидается небольшая облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до 0°.
Практически весь день будет небольшая облачность.
Ожидается ветер со скоростью до 3,5 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Народные приметы 27 апреля
27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.
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