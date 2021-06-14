Осадки ожидаются ближе к вечеру.

Во вторник, 15 июня, в Киеве ожидается комфортная погода, температура воздуха составит +17...+26°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день в Киеве будет облачная погода с прояснениями. А вечером ожидается сильный дождь.

Ветер северо-восточного и северного направления будет дуть со скоростью до 3,4 метров в секунду.

Атмосферное давление 745-747 мм ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская