15 июня в Киеве будет теплая, немного облачная погода / фото УНИАН
Во вторник, 15 июня, в Киеве ожидается комфортная погода, температура воздуха составит +17...+26°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Весь день в Киеве будет облачная погода с прояснениями. А вечером ожидается сильный дождь.
Ветер северо-восточного и северного направления будет дуть со скоростью до 3,4 метров в секунду.
Атмосферное давление 745-747 мм ртутного столба.
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