Завтра в некоторых регионах Украины ожидается град / фото ua.depositphotos.com
В понедельник в нескольких регионах ожидаются град, шквалы и грозы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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Как отмечается, непогода коснется южных, центральных областей, Киевской области и города Киева.
"17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы ( I уровень опасности, желтый)", - предупреждают чрезвычайники.
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