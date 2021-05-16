Неблагоприятные погодные условия ожидаются на юге и в центре Украины. В столице - грозы.

В понедельник в нескольких регионах ожидаются град, шквалы и грозы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Как отмечается, непогода коснется южных, центральных областей, Киевской области и города Киева.

"17 мая в Украине грозы, днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 17 мая грозы ( I уровень опасности, желтый)", - предупреждают чрезвычайники.

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Автор: Екатерина Лиманская