Облака дыма и пепла: на Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж, видео)

08:46, 23 февраля 2021
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Сейчас вулкан ничем не угрожает ни соседним поселениям, ни авиасообщению.

Самый высокий и активный вулкан Европы в который раз продемонстрировал всю свою мощь. Раскаленную лаву Этна выбрасывает уже в четвертый раз за неделю.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна (фоторепортаж, видео)

Облака дыма и багрового пепла поднялись на несколько километров. Сейчас вулкан ничем не угрожает ни соседним поселениям, ни авиасообщению - утверждают местные власти.

Несмотря на пандемию, сотни туристов и охотников за красивыми фото пытаются добраться до Сицилии, чтобы полюбоваться извержением. Спасатели призывают туристов не приближаться слишком близко к горе.

Справка УНИАН. Этна-действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.

Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.

Высота: 3329 м.

Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.

Крупнейший действующий вулкан Европы.

Место: остров Сицилия в Италии.

Возраст: более 350 000 лет.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: вулканЭтнаизвержение вулкана
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