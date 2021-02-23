Облака дыма и пепла: на Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж, видео)
Сейчас вулкан ничем не угрожает ни соседним поселениям, ни авиасообщению.
Самый высокий и активный вулкан Европы в который раз продемонстрировал всю свою мощь. Раскаленную лаву Этна выбрасывает уже в четвертый раз за неделю.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна (фоторепортаж, видео)
Облака дыма и багрового пепла поднялись на несколько километров. Сейчас вулкан ничем не угрожает ни соседним поселениям, ни авиасообщению - утверждают местные власти.
Несмотря на пандемию, сотни туристов и охотников за красивыми фото пытаются добраться до Сицилии, чтобы полюбоваться извержением. Спасатели призывают туристов не приближаться слишком близко к горе.
Справка УНИАН. Этна-действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.
Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.
Высота: 3329 м.
Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.
Крупнейший действующий вулкан Европы.
Место: остров Сицилия в Италии.
Возраст: более 350 000 лет.
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