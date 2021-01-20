В Якутии температура упала до -58° (фото)
В регионе зафиксировали самое продолжительное похолодание за последние 14 лет.
В Якутии наблюдается самое продолжительное похолодание за последние 14 лет.
Об этом сообщает The Watchers.
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Как сообщается, Якутия пережила самый продолжительный период похолодания, когда в середине декабря 2020 года температура упала ниже -40°. В настоящее время этот район находится в тисках аномально длительного периода сильнейшего холода, что считается непривычным даже по сибирским меркам.
А в последние несколько дней столбики термометров упали еще ниже - до леденящих кровь -50°.
В такие морозы главное правило - не стоять на одном месте и продолжать движение.
На днях в Делянкире, небольшом районе к северо-востоку от Якутска, наблюдалось -58,1°.
По прогнозам синоптиков, суровые холода еще больше усугубятся.
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