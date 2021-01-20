В Якутии температура упала до -58° (фото)

15:01, 20 января 2021
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В регионе зафиксировали самое продолжительное похолодание за последние 14 лет.

фото Bolot Bochkarev, Twitter
фото Bolot Bochkarev, Twitter

В Якутии наблюдается самое продолжительное похолодание за последние 14 лет.

Об этом сообщает The Watchers.

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Как сообщается, Якутия пережила самый продолжительный период похолодания, когда в середине декабря 2020 года температура упала ниже -40°. В настоящее время этот район находится в тисках аномально длительного периода сильнейшего холода, что считается непривычным даже по сибирским меркам.

А в последние несколько дней  столбики термометров упали еще ниже - до леденящих кровь -50°.

В такие морозы главное правило - не стоять на одном месте и продолжать движение.

На днях в Делянкире, небольшом районе к северо-востоку от Якутска, наблюдалось -58,1°.

По прогнозам синоптиков, суровые холода еще больше усугубятся.

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Перевод: Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: морозытемператураЯкутияСибирь
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