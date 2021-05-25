Минимальная средняя температура составит +18°.

Средняя месячная температура в июне предполагается +18°...+22°, в горах +14°...+18°, что близко к климатической норме.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), что также в пределах климатической нормы.

Согласно многолетним наблюдениям, средняя месячная температура в июне составляет +17°...+ 22°, в горных районах +11°...+18°.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0°...+9°, в горах Крыма, в западных, северных, восточных и Днепропетровской областях местами 0.3°...-3°, на высокогорье Карпат до -5°.

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Абсолютный максимум температуры воздуха - +31°...+38.5°, в Одесской, Херсонской, Харьковской, Луганской областях местами +39°...+ 39.8°, в горных районах +25°...+29°.

Среднее месячное количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.

Отмечается, что в июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град и шквалы.

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Автор: Елена Пилипчак