В конце недели в Украине потеплеет на 2-4 градуса.

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая, но прохладная погода. Однако на выходных местами возможны небольшие дожди, а температура повысится по всей стране.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Погода 13 октября

По прогнозу синоптика, в четверг в Украине сохранится антициклональный характер погоды, поэтому осадков не ожидается. Ночью и утром в северных и западных областях местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем +13...+18 °С.

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Погода 14 октября

В пятницу, 14 октября, осадков в Украине не ожидается. Ночью в северных и центральных областях местами будет туман. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. По данным Игоря Кибальчича, температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +5...+10 °С, днем окажется на уровне +13...+18 °С.

Погода на выходные

15 и 16 октября в Украине сохранится влияние антициклона и его западной периферии. Осадков в большинстве областей не ожидается, лишь в воскресенье на крайнем западе и северо-западе местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно юго-западного направления, 5-10 м/с.

"Температура воздуха повысится на 2-4 °С и составит в ночное время около +6...+11 °С, днем +16...+21 °С", - спрогнозировал Игорь Кибальчич.

Какая погода будет в Украине на этой неделе

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидается похолодание. Снижение температура будет наблюдаться в первой половине недели, однако к выходным погода стабилизируется и столбики термометров медленно поползут вверх.

По словам народного синоптика Сатнислава Щедрина, уже с сегодняшнего дня циклон и его атмосферные фронты покинут всю территорию Украины. Благодаря этому в ближайшее время ожидается теплая и сухая погода.

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