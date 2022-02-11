На выходных украинцев ждет солнечная, но прохладная погода. Вернутся ночные морозы. Также в субботу часть страны окажется в поле осадков. Ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -1°, днем +3°, дождь с мокрым снегом. В воскресенье ночью ожидается -1°, а днем - до +4°, ясно и безоблачно.
Во Львове в субботу ночью -2°, днем +3°, практически безоблачно. В воскресенье ночью -4°, днем +5°, ясно и безоблачно.
В Луцке в субботу ночью -3°, днем +3°, практически безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +4°.
В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -2°...+4°. В воскресенье температура будет -4°...+3°, ясно и безоблачно.
В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -3°...+3°.
В Харькове в субботу температура ночью составит -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег. В воскресенье столбики термометров покажут -6°...+1°, ясно и безоблачно.
В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°, дождь с мокрым снегом. В воскресенье температура составит -4°...+3°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +1°...+8°. В воскресенье - небольшая облачность, -3°...+4°.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +1°, ясно и безоблачно.
В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +3°, днем +4°, дождь. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью -4°, днем +4°.
В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°, дождь. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит -4°, днем +3°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем до-2°. В воскресенье ночью температура составит -13°, днем столбики термометров покажут -1°, ясно и безоблачно.
В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +2°, днем +5°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит -5°...+6°.
В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +5°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -5°...+6°.
В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +2°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -8°...+2°.
В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +2°, днем +7°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -2°...+4°.
В Бердянске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +6°, небольшой дождь. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -3°...+3°.