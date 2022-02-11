В субботу, 12 февраля, часть страны зальют дожди.

На выходных украинцев ждет солнечная, но прохладная погода. Вернутся ночные морозы. Также в субботу часть страны окажется в поле осадков. Ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -1°, днем +3°, дождь с мокрым снегом. В воскресенье ночью ожидается -1°, а днем - до +4°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +3°, практически безоблачно. В воскресенье ночью -4°, днем +5°, ясно и безоблачно.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +3°, практически безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +4°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -2°...+4°. В воскресенье температура будет -4°...+3°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -3°...+3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег. В воскресенье столбики термометров покажут -6°...+1°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +4°, дождь с мокрым снегом. В воскресенье температура составит -4°...+3°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +1°...+8°. В воскресенье - небольшая облачность, -3°...+4°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +1°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +3°, днем +4°, дождь. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью -4°, днем +4°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +3°, дождь. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит -4°, днем +3°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем до-2°. В воскресенье ночью температура составит -13°, днем столбики термометров покажут -1°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью +2°, днем +5°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит -5°...+6°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +5°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -5°...+6°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +2°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -8°...+2°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +2°, днем +7°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -2°...+4°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +6°, небольшой дождь. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура -3°...+3°.

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