Синоптик рассказала, когда украинцам ждать "серьезных" 25-градусных морозов

Этой ночью осадки охватят большинство областей.

Диденко обещает украинцам настоящую морозную зиму / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 9 февраля, циклон с атмосферными фронтами все еще будет влиять на погоду в Украине. Поэтому ближайшей ночью осадки еще охватят большинство областей.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Читайте также "Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей": синоптик рассказал о погоде в Украине

"А завтра днем наибольшая вероятность осадков - на востоке, в северо-восточных областях и на Днепропетровщине. Осадки слоями будут распределяться с севера и юг - снег, затем мокрый снег, затем ледяной дождь и дождь. В зависимости от градусов", - написала она.

Ночью - до -6°...-13°, днем ожидается:

В северных областях Украины -5°...-9°, холоднее всего.

В западных областях -1°...-4°, на Волыни и Ривненщине до -7°, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5°.

В центральных областях +1°...+4°, до -2°.

В восточных областях на Луганщине и Донетчине +3...+6°, в Харьковской области около нуля.

В южной части +5°...+10°, в Крыму до +13°...+15°.

Ветер в Украине будет веять с востока.

Ближайшей ночью в Киеве еще будет идти снег. Днем во вторник осадки будут ослабевать и прекращаться. На дорогах - гололедица.

Температура воздуха ночью до -10°, днем ожидается -2°...-5°.

"А с выходных в Украину заплывет очередная порция серьезных морозов. Будет и -20°, и -25°", - резюмировала синоптик.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости: