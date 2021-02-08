Синоптик рассказала, когда украинцам ждать "серьезных" 25-градусных морозов
Этой ночью осадки охватят большинство областей.
Завтра, 9 февраля, циклон с атмосферными фронтами все еще будет влиять на погоду в Украине. Поэтому ближайшей ночью осадки еще охватят большинство областей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
"Холода не закончатся ни на этой неделе, ни на следующей": синоптик рассказал о погоде в Украине
"А завтра днем наибольшая вероятность осадков - на востоке, в северо-восточных областях и на Днепропетровщине. Осадки слоями будут распределяться с севера и юг - снег, затем мокрый снег, затем ледяной дождь и дождь. В зависимости от градусов", - написала она.
Ночью - до -6°...-13°, днем ожидается:
- В северных областях Украины -5°...-9°, холоднее всего.
- В западных областях -1°...-4°, на Волыни и Ривненщине до -7°, в Черновицкой области около нуля, на Закарпатье до +5°.
- В центральных областях +1°...+4°, до -2°.
- В восточных областях на Луганщине и Донетчине +3...+6°, в Харьковской области около нуля.
- В южной части +5°...+10°, в Крыму до +13°...+15°.
Ветер в Украине будет веять с востока.
Ближайшей ночью в Киеве еще будет идти снег. Днем во вторник осадки будут ослабевать и прекращаться. На дорогах - гололедица.
Температура воздуха ночью до -10°, днем ожидается -2°...-5°.
"А с выходных в Украину заплывет очередная порция серьезных морозов. Будет и -20°, и -25°", - резюмировала синоптик.
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