Синоптик рассказала, ждать ли Украине в ближайшее время экстремальных морозов

09:48, 26 января 2021
38
Прослушать
Остановить

Текущее потепление продлится около 5 дней.

В Украину движется новое похолодание / Фото ua.depositphotos.com
В Украину движется новое похолодание / Фото ua.depositphotos.com

В феврале в Украину может прийти новое похолодание.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает OBOZREVATEL.

Снег и дожди: сегодня практически всю Украину накроют осадки (карта)

"Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", - уточнила она.

По словам синоптика, нынешней зимой экстремальные погодные процессы длятся не более 5 дней, как это было с последним периодом сильного похолодания. Текущее потепление также продлится около 5 дней и сменится новым понижением температуры.

На большей части территории страны начнутся осадки "в пределах нормы и ниже", в основном мокрый снег с дождем, уточнила она.

Метель, снег и гололедица в Украине

Сегодня, 26 января, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

По Киеву и Киевской области в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении ГСЧС.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикпогода в Одессепохолодание в Украинепогода в Киевепогода в Украинепогода во Львовепрогноз погоды в Украинеморозы в Украинемороз в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
88 %
753 мм
2.2 м/с
52 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь