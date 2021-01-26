Синоптик рассказала, ждать ли Украине в ближайшее время экстремальных морозов
Текущее потепление продлится около 5 дней.
В феврале в Украину может прийти новое похолодание.
Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает OBOZREVATEL.
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"Мы ожидаем похолодания в первой декаде февраля, но 20 градусов мороза уже не будет", - уточнила она.
По словам синоптика, нынешней зимой экстремальные погодные процессы длятся не более 5 дней, как это было с последним периодом сильного похолодания. Текущее потепление также продлится около 5 дней и сменится новым понижением температуры.
На большей части территории страны начнутся осадки "в пределах нормы и ниже", в основном мокрый снег с дождем, уточнила она.
Метель, снег и гололедица в Украине
Сегодня, 26 января, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.
По Киеву и Киевской области в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
"Погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении ГСЧС.
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