В четверг, 20 мая, в столице ожидается небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +10°.

Весь день будет облачно, вечером выглянет солнце.

Ожидается ветер со скоростью до 6,5 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Народные приметы 20 мая

20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.

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Автор: Елена Пилипчак