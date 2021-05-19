Завтра в Киеве будет облачно / Фото УНИАН
В четверг, 20 мая, в столице ожидается небольшая облачность.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +10°.
Весь день будет облачно, вечером выглянет солнце.
Ожидается ветер со скоростью до 6,5 м/с.
Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Народные приметы 20 мая
20 мая - Купальница. Крестьянский народ купал лошадей в реках. Помимо этого, люди и сами окатывались холодной водой из водоемов.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Метр воды и улицы-реки: Червоноград и Ковель затопило из-за обильных ливней (фото, видео)
- На Украину налетит сильный ветер: объявлен первый уровень опасности
- Спасатели предупреждают о непогоде: в ближайшие часы на Украину налетят грозы
- Маленькая Венеция: ливень затопил киевскую улицу (фото)
- Синоптик рассказала, стоит ли украинцам ожидать 30-градусную жару в мае
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram