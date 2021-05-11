Осадков не ожидается.

В среду, 12 мая, в столице ожидается пасмурная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +15°, а ночью - опустятся до +6°.

Весь день будет облачно.

Ожидается ветер со скоростью до 6,2 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Народные приметы 12 мая

12 мая - Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.

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Автор: Елена Пилипчак