В Киеве ожидается облачная погода / фото УНИАН
В среду, 12 мая, в столице ожидается пасмурная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +15°, а ночью - опустятся до +6°.
Весь день будет облачно.
Ожидается ветер со скоростью до 6,2 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Народные приметы 12 мая
12 мая - Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня было прочтение заговора от девяти напастей.
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