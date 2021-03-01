Весна в Карпатах началась метелью: видимости практически нет, температура упала до -10° (фото)

Спасатели предупреждают об опасности схода лавин.

Вершину горы Поп Иван Черногорский занесло снегом / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 1 марта, в Карпатах продолжается настоящая зима.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 м), температура воздуха -10°, ветер северный 16 м/с, снег", - говорится в сообщении.

Также, Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям по данным Укргидрометцентра, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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