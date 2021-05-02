Спасатели предупреждают о пожарной опасности в ряде областей Украины / фото УНИАН
В девяти областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
Читайте такжеВ Укргидрометцентре дали прогноз погоды на май
"2 мая в большинстве районов Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отмечается в сообщении.
Прогноз погоды на 1 мая
- Согласно данным Погода УНИАН, в воскресенье, 2 мая, дожди зальют практически всю страну. В частности, Запад Украины накроют ливни и грозы.
- Сухо будет только в трех регионах - на Херсонщине, Харьковщине и в Крыму.
- При этом на Пасху будет тепло: средняя температура по стране составит +20°. Жарче всего будет в Крыму - до +25°.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram