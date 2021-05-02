Опасность сохранится в большинстве районов Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

В девяти областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"2 мая в большинстве районов Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отмечается в сообщении.

Прогноз погоды на 1 мая

Согласно данным Погода УНИАН, в воскресенье, 2 мая, дожди зальют практически всю страну. В частности, Запад Украины накроют ливни и грозы.

Сухо будет только в трех регионах - на Херсонщине, Харьковщине и в Крыму.

При этом на Пасху будет тепло: средняя температура по стране составит +20°. Жарче всего будет в Крыму - до +25°.

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Автор: Виктория Токарева