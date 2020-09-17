Ураган "Салли" обрушился на юго-восточное побережье США (фоторепортаж, видео)

В среду днем сила стихии ослабела, поэтому "Салли" превратилась в тропический шторм.

В зоне урагана оказались четыре штата \ фото REUTERS

Ураган «Салли» обрушился в среду утром на юго-восточное побережье США. В зоне урагана оказались штаты Флорида, Луизиана, Миссисипи и Алабама.

Читайте также Юг США накрыл мощный ураган "Салли" (видео)«Салли», который в момент выхода на сушу являлся ураганом второй категории, принес на побережье южных штатов ветер скоростью 165 км/ч и сильные ливни. Стихия срывала крыши с домов, обрывала телефонные линии и затопляла улицы, сообщает "Голос Америки".

В городе Пенсакола, штат Флорида, выпало 76 см осадков. Более 500 тыс. жителей прибрежных городов трех штатов остались без электричества, во многих районах началась эвакуация.

В Алабаме объявили чрезвычайное положение, губернатор попросил жителей не выходить на улицу. Ураган подобной силы наблюдался в штате впервые за 16 лет. Всего в Атлантике в этом году было так много ураганов, что у Всемирной метеорологической организации ООН, которая присваивает им названия, скоро закончатся имена из заранее утвержденного списка. Подобная ситуация были лишь один раз в истории, в 2005 году, когда случился ураган «Катрина».

В среду днем мощь «Салли» снизилась до категории тропического шторма, хотя катастрофические наводнения все еще продолжались в некоторых районах Флориды и южной Алабамы, сообщили в Национальном центре по изучению ураганов. К утру четверга «Салли» переместится вглубь континента, ослабев до категории тропической депрессии, добавили синоптики.

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