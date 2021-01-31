Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды 1 февраля
Синоптики прогнозируют снег, дождь, гололедицу.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Украины завтра, 1 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.На выходных снег в Украине прекратится и выглянет солнце, температура ночью упадет до -12° (карта)
"1 февраля во большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см), днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица", - говорится в сообщении.
Осложнения погодных условий отвечают I уровню опасности (желтому).
В ГСЧС предупреждают, что погодные условия 1 февраля могут привести к отключению энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог.
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