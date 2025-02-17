садков в ближайшие дни практически не будет.

Ближайшая неделя в Украине будет очень холодной. По всей стране ожидается "минус" как ночью, так и днем. Местами температура будет опускаться до -15°...-19°. Ожидается довольно солнечная погода, в отдельные дни будет немного снежить. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В понедельник, 17 февраля, небольшой снег ожидается в Одесской и Черновицкой областях. Столбики термометров днем покажут -2°...-6°, только на юге будет чуть теплее, -1°...+1°.

Ночью 18 февраля будет -6°...-13°, а на востоке страны ударят морозы до -15°...-19°. Днем будет сухо, переменная облачность, температура от -1° до -5°.

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19 февраля облачность в Украине станет больше. На севере и в отдельных центральных областях пройдет снег. Ночью будет -7°...-12°, на востоке -14°...-19°. Днем температура повысится до 0°...-4°.

В четверг, 20 февраля, ночные морозы в Украине будут -4°...-12°, на востоке - до -17°. Днем ожидается -1°...-4° по всей стране. Местами в центре и на Левобережье будет снег.

Перед выходными, 21 февраля, осадки покинут Украину. Ночью будет -7°...-13°, на востоке - до -16°...-18°. Днем морозы ожидаются на уровне -1°...-7°.

На выходных солнца в Украине станет больше, а морозы чуть-чуть ослабнут. Ночью в конце недели ожидается -6°...-14°, только в Сумской области будет до -17°, а днем в воскресенье на западе страны и местами на юге столбики термометров покажут -1°...+4°. На остальной территории пока останутся морозы до -2°...-7°.

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