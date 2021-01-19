Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

12:03, 19 января 2021
92
Прослушать
Остановить

Волна теплого воздуха со Средиземного моря принесет в Украину долгожданное потепление.

В Украине уже через несколько дней должно стать теплее / фото Reuters
В Украине уже через несколько дней должно стать теплее / фото Reuters

Теплый воздух со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. К выходным температура в некоторых регионах Украины поднимется почти до +10°.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина.

Как отметила синоптик, потепление будет постепенным.

Снегопады и мороз: синоптик рассказал, какой погоды ждать украинцам в феврале

"В ближайшие сутки, 20 января, еще сохранится холодная погода. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днем 10 градусов мороза. В северных и северо-восточных областях ночью еще 21-26, днем 12-17 градусов мороза", - сказала Голеня.

По ее словам, несколько теплее будет на западе и в Крыму - ночью -4°...-9°, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Как отметила Голеня, уже 22 января в западных и южных областях ночью около нуля, днем +4°...+9°. На остальной территории ночью 1-6 градусов мороза, днем +1°...+6°. Но в восточных областях все еще будет 4-9 градусов мороза ночью, а днем около нуля.

"На выходных теплая погода в Украине сохранится", - уверена синоптик.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: синоптикпотеплениепрогноз погодыпотепление в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
57 %
757 мм
6.9 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь