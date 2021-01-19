Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
Волна теплого воздуха со Средиземного моря принесет в Украину долгожданное потепление.
Теплый воздух со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. К выходным температура в некоторых регионах Украины поднимется почти до +10°.
Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина.
Как отметила синоптик, потепление будет постепенным.
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"В ближайшие сутки, 20 января, еще сохранится холодная погода. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днем 10 градусов мороза. В северных и северо-восточных областях ночью еще 21-26, днем 12-17 градусов мороза", - сказала Голеня.
По ее словам, несколько теплее будет на западе и в Крыму - ночью -4°...-9°, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Как отметила Голеня, уже 22 января в западных и южных областях ночью около нуля, днем +4°...+9°. На остальной территории ночью 1-6 градусов мороза, днем +1°...+6°. Но в восточных областях все еще будет 4-9 градусов мороза ночью, а днем около нуля.
"На выходных теплая погода в Украине сохранится", - уверена синоптик.
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