Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Волна теплого воздуха со Средиземного моря принесет в Украину долгожданное потепление.

В Украине уже через несколько дней должно стать теплее / фото Reuters

Теплый воздух со Средиземного моря принесет в Украину оттепель. К выходным температура в некоторых регионах Украины поднимется почти до +10°.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК-Украина.

Как отметила синоптик, потепление будет постепенным.

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"В ближайшие сутки, 20 января, еще сохранится холодная погода. Температура ночью 15-20 градусов мороза, днем 10 градусов мороза. В северных и северо-восточных областях ночью еще 21-26, днем 12-17 градусов мороза", - сказала Голеня.

По ее словам, несколько теплее будет на западе и в Крыму - ночью -4°...-9°, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Как отметила Голеня, уже 22 января в западных и южных областях ночью около нуля, днем +4°...+9°. На остальной территории ночью 1-6 градусов мороза, днем +1°...+6°. Но в восточных областях все еще будет 4-9 градусов мороза ночью, а днем около нуля.

"На выходных теплая погода в Украине сохранится", - уверена синоптик.

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