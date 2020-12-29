Шторм, снегопад и метель: Европа страдает от непогоды (видео)
В Милане коммунальщикам пришлось часами расчищать центр города.
Зимняя непогода в Европе - сразу несколько крупных городов сильно замело.
Синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой в УкраинеОб этом идет речь в сюжете ТСН.
Зимние осадки могли бы спровоцировать хаос в Италии, однако, сейчас там усиленный карантин - значит, по крайней мере пробок на заметенных дорогах удалось избежать.
В Милане коммунальщикам пришлось часами расчищать центр города. Венеция из-за зимнего шторма подняла защитные барьеры, чтобы уберечь город от наводнения. Тогда как Неаполю повезло меньше - ледяные волны разбили набережную и несколько ресторанов на ней.
Между тем во Франции продолжаются снегопады. Шторм Белла оставил тысячи людей без света. А центральный регион Канталь страдает от метели.
Непогода в Италии
- Ранее сообщалось, что в итальянском Милане выпал снег.
- В То Же Время Италию захлестнул шторм "Белла" на Сардинии погиб пожарный.
- Также в Милане пострадала женщина, на которую упал фонарный столб, а в Риме мужчина был доставлен в больницу после того, как на него упало поваленное ветром дерево.
Поставка новой партии вакцины от коронавируса в Италию отсрочена по крайней мере на день из-за сложных погодных условий.
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