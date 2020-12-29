Шторм, снегопад и метель: Европа страдает от непогоды (видео)

19:58, 29 декабря 2020
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В Милане коммунальщикам пришлось часами расчищать центр города.

Во Франции продолжаются снегопады / Скриншот
Во Франции продолжаются снегопады / Скриншот

Зимняя непогода в Европе - сразу несколько крупных городов сильно замело.

Синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой в УкраинеОб этом идет речь в сюжете ТСН.

Зимние осадки могли бы спровоцировать хаос в Италии, однако, сейчас там усиленный карантин - значит, по крайней мере пробок на заметенных дорогах удалось избежать.

В Милане коммунальщикам пришлось часами расчищать центр города. Венеция из-за зимнего шторма подняла защитные барьеры, чтобы уберечь город от наводнения. Тогда как Неаполю повезло меньше - ледяные волны разбили набережную и несколько ресторанов на ней.

Между тем во Франции продолжаются снегопады. Шторм Белла оставил тысячи людей без света. А центральный регион Канталь страдает от метели. 

Непогода в Италии

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Автор: УНИАН

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Теги: Италияштормнепогода
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