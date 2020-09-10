В нескольких американских штатах неожиданно выпал снег (видео)

В некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением и автомобильным движением.

В нескольких американских штатах неожиданно выпал снег / фото REUTERS

В нескольких западных штатах США неожиданно прошли снегопады.

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Осадки прошли в Монтане, Вайоминге, Колорадо, Небраске и Южной Дакоте, передает Stormnews.

Из-за снегопадов в некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением и автомобильным движением - произошли ДТП, были закрыты участки трасс.

А в Колорадо снегопад улучшил ситуацию с крупным лесным пожаром Cameron Peak Fire в округе Лаример. Сейчас там наблюдается незначительное горение, но в течение 72 часов прогнозируют значительное потепление, из-за чего огонь вспыхнет с новой силой.

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