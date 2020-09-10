В нескольких американских штатах неожиданно выпал снег (видео)
В некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением и автомобильным движением.
В нескольких западных штатах США неожиданно прошли снегопады.
Юго-восток Австралии накрыл сильный снегопад (видео)
Осадки прошли в Монтане, Вайоминге, Колорадо, Небраске и Южной Дакоте, передает Stormnews.
Из-за снегопадов в некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением и автомобильным движением - произошли ДТП, были закрыты участки трасс.
А в Колорадо снегопад улучшил ситуацию с крупным лесным пожаром Cameron Peak Fire в округе Лаример. Сейчас там наблюдается незначительное горение, но в течение 72 часов прогнозируют значительное потепление, из-за чего огонь вспыхнет с новой силой.
Аномальная погода в мире
- На юге канадской провинции Альберта сильно похолодало, местами даже выпал снег. К примеру, в городе Калгари 5 сентября было +30 градусов жары, 6 сентября лил холодный дождь, а 7 сентября выпал снег.
- 2 сентября в Японии впервые в сентябре температура воздуха превысила +40 градусов. В городе Сандзе префектуры Ниигата зафиксировали 40,2 градуса Цельсия.
- В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег. Снегопад, сопровождавшийся сильным ветром, был таким сильным, что пришлось закрывать автомобильные трассы между городами Шайенн, Ларами и Арлингтон.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+26°... +12°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+27°... +11°
- Житомир+26°... +10°
- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+27°... +11°
- Кропивницкий+29°... +14°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+24°... +8°
- Львов+23°... +7°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+28°... +16°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+25°... +10°
- Тернополь+25°... +7°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+25°... +9°
- Черкассы+29°... +13°
- Чернигов+27°... +9°
- Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+24 °
Влажность:97 %
Давление:759 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков:71 %
Восход:06:47
Закат19:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей