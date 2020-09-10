В нескольких американских штатах неожиданно выпал снег (видео)

12:02, 10 сентября 2020
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В некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением и автомобильным движением.

В нескольких американских штатах неожиданно выпал снег / фото REUTERS
В нескольких американских штатах неожиданно выпал снег / фото REUTERS

В нескольких западных штатах США неожиданно прошли снегопады.

Юго-восток Австралии накрыл сильный снегопад (видео)

Осадки прошли в Монтане, Вайоминге, Колорадо, Небраске и Южной Дакоте, передает Stormnews

Из-за снегопадов в некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением и автомобильным движением - произошли ДТП, были закрыты участки трасс.

А в Колорадо снегопад улучшил ситуацию с крупным лесным пожаром Cameron Peak Fire в округе Лаример. Сейчас там наблюдается незначительное горение, но в течение 72 часов прогнозируют значительное потепление, из-за чего огонь вспыхнет с новой силой.

Аномальная погода в мире

  • На юге канадской провинции Альберта сильно похолодало, местами даже выпал снег. К примеру, в городе Калгари 5 сентября было +30 градусов жары, 6 сентября лил холодный дождь, а 7 сентября выпал снег. 
  • 2 сентября в Японии впервые в сентябре температура воздуха превысила +40 градусов. В городе Сандзе префектуры Ниигата зафиксировали 40,2 градуса Цельсия. 
  • В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег. Снегопад, сопровождавшийся сильным ветром, был таким сильным, что пришлось закрывать автомобильные трассы между городами Шайенн, Ларами и Арлингтон.

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Теги: #снег
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