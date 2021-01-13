Одессу, Ужгород и Харьков запорошило снегом: метель усиливается (видео)

Снег продолжает засыпать Украину.

Коммунальщики продолжают расчищать сугробы / Фото zak-kor.net

Сегодня, 13 января, снег запорошил почти все украинские города. Снегопад продолжится завтра.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Одессе погода напоминает зимнюю сказку - снег начал сыпать еще ночью. На выезде из города - скользко, машины медленно двигаются в сторону Одессы. Из-за гололеда неподалеку произошла авария: авто слетело с трассы, но к счастью обошлось без жертв.

В городе ночью на дороги вышла снегоуборочная техника. Коммунальщики также начали расчищать тротуары и подходы к общественным остановкам. Синоптики прогнозируют, что снег днем будет не такой интенсивный, как ночью, но температура будет постепенно снижаться.

Харьковщину также начало засыпать еще с ночи - снегопад продолжается. Метель усилилась - и сейчас падает лапатый снег. На улице -4 градуса и сильный ветер.

Снег окутал деревья, дома и припаркованные авто. Коммунальщики работают в усиленном режиме и расчищать пути обещают круглосуточно. В Харькове и области на дороги вывели 600 единиц техники. Пробок и больших очередей на остановках общественного транспорта нет. Электротранспорт ходит без перебоев.

Коммунальщики призывают харьковчан не выходить из дома без необходимости и просят водителей не парковать свои авто на обочинах, чтобы рабочие могли расчищать снег. По прогнозам синоптиков снежить на Харьковщине будет еще и завтра, но метель уже не будет такой мощной.

В Ужгороде также продолжаются работы по расчистке площадей, улиц, автобусных остановок, которые начались еще ночью.

"В очередной раз подчеркиваем водителям, чтобы не оставляли авто на обочинах, потому что это мешает работе спецтехники, просим также соблюдать правила дорожного движения и отдавать предпочтение в движении спецтехнике", - говорится в сообщении Ужгородского горсовета в Facebook.

Сейчас снег падает в 10 регионах Украины и более 50 населенных пунктов из-за непогоды остались без света.

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